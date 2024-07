Festa das Luzes começa nesta sexta-feira em Joinville; saiba como estará o tempo durante o festival

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Descubra tudo sobre a Festa das Luzes em Joinville, que começa nesta sexta-feira (28) e transforma a cidade com suas instalações luminosas e artísticas. A repórter Isabela Corrêa, ao vivo, entrevista Leandro Mendes, um dos artistas visuais do evento, para revelar as principais atrações e expectativas. Apesar das condições meteorológicas instáveis, há previsão de melhorias ao longo do fim de semana para aproveitar o evento ao ar livre.

