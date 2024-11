Festa das Flores impacta no turismo e na economia de Joinville Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 14/11/2024 - 15h19 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h24 ) twitter

A Festa das Flores transforma Joinville em um verdadeiro jardim a céu aberto, encantando tanto moradores quanto visitantes com suas cores vibrantes e aromas únicos. Em uma conversa exclusiva com a vice-prefeita de Joinville, Rejane, vamos entender melhor o impacto positivo deste evento, não só no turismo, mas também na economia local. Este evento tradicional, com uma programação diversificada, atrai milhares de pessoas todos os anos e se consolida como um dos maiores e mais importantes para a cidade, gerando um fluxo significativo de turistas e movimentando o setor de serviços e comércio.

