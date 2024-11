Festa das Flores exposições que exploram a relação entre o ser humano e o meio ambiente natural Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 15/11/2024 - 15h42 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h22 ) twitter

A AAPLAJ (Associação de Artistas Plásticos de Joinville) está com duas exposições imperdíveis que trazem à tona a importante discussão sobre a relação do ser humano com o meio ambiente natural. As exposições apresentam obras poderosas e reflexivas que abordam questões ambientais atuais, incentivando o público a pensar sobre os impactos das ações humanas no nosso planeta. Não perca a oportunidade de apreciar e refletir sobre essas iniciativas artísticas e conscientes.

