Festa das Flores: conheça as orquídeas vencedoras em 22 categorias

Durante o feriadão, a Festa das Flores de Joinville segue atraindo visitantes com suas deslumbrantes orquídeas. Jurados experientes enfrentaram a difícil missão de escolher as plantas mais belas entre 22 categorias. Confira as orquídeas premiadas e conheça os vencedores desta competição fascinante. Acompanhe os detalhes com a repórter Isabela Corrêa ao vivo.

