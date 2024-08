Fertilizantes do futuro: nanotecnologia transforma o agro | Agro Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/08/2024 - 17h35 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h50 ) ‌



Uma revolução está prestes a transformar a agricultura. Pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) em Uberaba estão desenvolvendo fertilizantes agrícolas de alta performance utilizando nanotecnologia. Essa inovação promete aumentar significativamente a eficiência na absorção de nutrientes pelas plantas, resultando em cultivos mais resistentes, de alta qualidade e com menor impacto ambiental.

A tecnologia consiste na criação de nanopartículas que transportam os nutrientes diretamente para as células das plantas, otimizando a absorção e reduzindo a quantidade de fertilizante necessária. Essa abordagem mais precisa e eficiente não apenas diminui os custos de produção, mas também reduz o impacto ambiental, uma vez que menos fertilizantes são liberados no solo e na água.

O programa Agro Paranaíba irá apresentar em detalhes esse projeto inovador, mostrando como essa nova tecnologia está sendo desenvolvida em laboratório e quais são os próximos passos para sua implementação em larga escala. A reportagem irá mostrar todo o processo de produção das nanopartículas e como elas interagem com as plantas, além de apresentar os resultados dos primeiros testes em campo.

Essa descoberta representa um avanço para a agricultura, oferecendo aos produtores rurais uma ferramenta poderosa para aumentar a produtividade e a qualidade de suas culturas, ao mesmo tempo, em que contribui para a preservação do meio ambiente. Não perca a oportunidade de conhecer essa tecnologia revolucionária no programa Agro Paranaíba, neste domingo, às 10 horas da manhã, na TV Paranaíba.

