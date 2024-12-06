FERNANDO PRESTRO É ELIMINADO DE A FAZENDA 16!
APÓS SUA SAÍDA, A PARTICIPANTE DESABAFA EM ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA A RECORD GOIÁS, FALANDO COM A VENENOSA JAKELINY MENDONÇA E O INFLUENCER MAEL MARQUES. NÃO PERCA OS DETALHES DESSA EMOCIONANTE ELIMINAÇÃO E O QUE FERNANDO TEM A DIZER SOBRE SUA TRAJETÓRIA NA COMPETIÇÃO!
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