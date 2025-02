Fernanda Torres, Neymar e Belo: veja as máscaras procuradas pelos fãs para montar fantasias Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/02/2025 - 17h59 (Atualizado em 21/02/2025 - 08h39 ) twitter

Desde a vitória no Globo de Ouro e as indicações ao Oscar, Fernanda Torres está em alta e, inclusive, tem inspirado os fãs na hora de escolher uma fantasia. Na internet, anúncios vendem máscaras com o rosto da atriz brasileira. E tem de vários jeitos, com furo, elástico e até palito para segurar. Quem também está recebendo bastante procura são eles: Neymar e Belo. Confira os preços!

