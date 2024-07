Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

No segundo episódio da série Férias na Record Interior, vamos conhecer quais gincanas as crianças vêm praticando em um clube de Franca. A semana começou com muita competição e busca pela vitória, mas sempre com o trabalho em equipe para cumprir cada objetivo dos grandes jogos!

*Reportagem exibida em 09/07/2024.

