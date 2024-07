Férias escolares impulsionam economia, em Arraial do Cabo, durante período de baixa temporada Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 22/07/2024 - 15h27 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h29 ) ‌



As férias escolares estão ajudando a movimentar o setor do turismo na região dos lagos. Segundo a Associação de Meios de Hospedagens e Empresas Turísticas em Arraial do Cabo é esperado bom movimento na economia local.

