Feriado prolongado tem fiscalização reforçada nas estradas | Balanço Geral Minas

Durante o feriado prolongado de 15 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal e o Comando de Policiamento Especializado intensificarão as ações de fiscalização nas rodovias estaduais e federais em Minas Gerais. Com o aumento do fluxo de veículos devido ao turismo e ao deslocamento de famílias, a Operação Rodovia busca garantir a segurança dos motoristas e reduzir o número de acidentes e crimes. A operação inclui medidas de combate ao tráfico de drogas, apreensão de armas, prisão de foragidos e combate a infrações ambientais. Equipes serão mobilizadas em áreas urbanas, rurais e rodovias, proporcionando mais segurança e fluidez no trânsito.

Além de proteger as estradas, a operação se estende à segurança de áreas residenciais, com patrulhamento reforçado para evitar furtos nas casas que ficam vazias durante o feriado.

