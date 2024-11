Feriado movimentado: congestionamento afeta quem pega a estrada em Joinville Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 15/11/2024 - 14h54 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h34 ) twitter

Neste feriado, quem pegou a estrada no sentido Sul de Joinville enfrentou dificuldades no trânsito, com congestionamentos que marcaram a manhã de hoje. O movimento foi intenso e muitos motoristas precisaram de paciência para lidar com as longas filas. Felipe Bambace traz todos os detalhes sobre a situação no trânsito para os motoristas que estavam se deslocando para o Sul do Estado. Confira as informações sobre as condições nas estradas.

