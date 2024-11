Feriado e praias cheias provocam aumento de afogamentos em Cabo Frio Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 18/10/2024 - 17h03 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h30 ) twitter

A procura pelas praias da região dos lagos nesta época do ano costuma aumentar. Com isso, surge uma preocupação para autoridades locais: os afogamentos. Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio, mais de 1.700 pessoas já foram salvas desde o início do ano, somente em Cabo Frio.

