FERIADO AGITADO l ANA HICKMANN

Oi, pessoal! Tudo bem?

Como vocês bem sabem, eu sempre estou na correria não é? Então vou mostrar mais um pouquinho da minha semana para vocês! Comecei com uma palestra para falar da minha marca @anahickmann.esmaltes. No dia seguinte, vou fazer mais uma campanha para supermercados, dessa vez para o @fortatacadista e uma sessão de fotos. No final de semana, voltei com o @edugedesoficial para o Autódramo de Interlagos para a última corrida do ano.

E vocês se preparem , pois já estou pensando em como montar nosso natal!

Vocês gostaram? Comentem aqui o que acharam e se querem ver mais vídeos assim por aqui. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijosss!

INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

