Feriadão: Todo cuidado com o veículo antes de pegar a estrada 18/11/2024 - 10h14 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h25 )

Se for viajar, neste feriadão, de veículo próprio, não esqueça de verificar se está tudo ok com ele. Óleo, pneus, a parte mecânica em geral têm que ser ajustados para evitar surpresas desagradáveis na viagem.

