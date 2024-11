Feriadão: BR-101 deve receber um milhão de veículos, estimam concessionárias Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 13/11/2024 - 20h58 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h21 ) twitter

As concessionárias da BR-101 estimam um tráfego de cerca de um milhão de veículos ao longo do feriadão, com picos de movimento nos horários de saída e retorno do feriado. Operações especiais e serviços de apoio estão sendo preparados para garantir a segurança e fluidez do trânsito.

