Feno compactado garante a nutrição do gado durante a estiagem | Agro Paranaíba 02/09/2024 - 10h16 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h51 )



A perda de peso dos animais durante o período de seca é uma preocupação constante para os pecuaristas, que enfrentam não só a estiagem, mas também os focos de incêndio nas pastagens. Para contornar esse desafio, muitos produtores têm recorrido ao uso de feno compactado, conhecido como briqfeno. Este produto oferece uma alternativa nutritiva para a alimentação animal, especialmente em épocas de escassez de pasto.

No município de Tupaciguara, o briqfeno tem se mostrado essencial para manter a nutrição do gado leiteiro. O produto é feito a partir de fardos de feno triturados e compactados em pequenos cilindros, que, ao serem diluídos em água, retornam ao seu volume original, até seis vezes maior. Cada quilo de briqfeno deve ser misturado com pelo menos 5 litros de água, tornando-o uma fonte rica em proteínas e fibras. A qualidade e a viabilidade econômica do briqfeno têm contribuído para seu sucesso entre produtores de leite e carne.

O processo de produção do briqfeno começa com a abertura das leiras de feno, seguido pelo empacotamento em fardos amarrados e prontos para serem empilhados. Esse método não apenas aproveita material que, de outra forma, seria queimado, mas também ajuda na produção de queijo, como o feito por Maciel, que utiliza o leite das suas vacas alimentadas com o briqfeno. O negócio, idealizado por Gilberto, tem prosperado pela sua eficiência em períodos de estiagem e sua contribuição para a dieta animal.

