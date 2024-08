Fenasucro & Agrocana: Papel do SENAI na Feira e Setor de Bioenergia Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 03/08/2024 - 14h30 (Atualizado em 04/08/2024 - 01h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O SENAI, uma das entidades participantes da Fenasucro & Agrocana, desempenha um papel importante na feira e no setor de bioenergia. Rafael Henrique de Melo Cunha, diretor do SENAI de Sertãozinho, esteve no estúdio para comentar a relevância da participação do SENAI e sua contribuição para o evento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.