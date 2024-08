Fenasucro & Agrocana 2024: setor de bioenergia prepara nova geração para o mercado de trabalho Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 20/08/2024 - 14h35 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h48 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O setor sucroenergético é um dos que mais emprega no país e a expectativa é que mais vagas devem ser abertas, mas é preciso se qualificar para aproveitar as oportunidades. Atentas a isso, as empresas que participam da Fenasucro & Agrocana 2024 já preparam uma nova geração para o mercado de trabalho.

*Reportagem exibida em 16/08/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.