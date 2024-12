Fenasoja: colheita da soja completa 100 anos Aclr|Do canal Record RS no YouTube 06/12/2024 - 15h07 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h24 ) twitter

A Fenasoja recebe o público até domingo em Santa Rosa, no noroeste do estado. Esse ano, a feira celebra a primeira safra de soja, colhida há cem anos, no Rio Grande do Sul.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.