Fenarreco 2024: lançamento da Festa Nacional do Marreco em Brusque de 10 a 20 de outubro
09/09/2024 - 21h20 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h18 )



A cidade de Brusque está se preparando para a 37ª edição da Festa Nacional do Marreco (FENARRECO), que acontecerá de 10 a 20 de outubro. O evento promete ser um marco para a cidade, reunindo atrações culturais, gastronômicas e musicais em celebração à tradição local. Com uma programação diversificada que inclui shows, exposições e, claro, pratos típicos preparados com marreco, a Fenarreco é uma excelente oportunidade para experimentar a rica culinária e cultura de Brusque. Fique atento para mais detalhes sobre a programação e as atividades que marcarão a festa este ano.

