Fenaminas 2024 e a Milk Show: inovação e tecnologia para o agronegócio do cerrado mineiro
25/07/2024 - 13h27 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h39 )



Patos de Minas se tornou o epicentro da inovação no agronegócio com a realização simultânea da Fenaminas - Feira de Negócios e Tecnologia do Cerrado Mineiro e da Milk Show - 21ª Semana Coopatos. Essa união de forças trouxe ao produtor rural uma experiência única, com acesso a tecnologias de ponta, máquinas inteligentes e soluções completas para otimizar a produção.

A feira apresentou um leque diversificado de novidades, desde máquinas agrícolas gigantes equipadas com inteligência artificial, capazes de aumentar significativamente a produtividade, até sistemas de ordenha automatizados que realizam todo o processo de forma rápida e eficiente, liberando o produtor para outras atividades. Além disso, os visitantes puderam conhecer as últimas novidades em produtos e serviços para o campo, bem como linhas de crédito para investimentos.

A segunda edição da Fenaminas e a 21ª edição da Milk Show consolidaram-se como as principais vitrines do agronegócio da região, reunindo produtores rurais, empresários e demais atores do setor. A realização simultânea dos eventos proporcionou uma experiência ainda mais rica, com uma gama maior de produtos, serviços e tecnologias à disposição dos participantes.

