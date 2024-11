Fenamilho 2025 chega com Luan Santana, Gusttavo Lima e muito mais | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/10/2024 - 14h33 (Atualizado em 15/10/2024 - 02h16 ) twitter

A Fenamilho 2025 foi lançada com grande expectativa e entusiasmo, contando com um show especial de Zezé Di Camargo, que marcou o início de uma das maiores festas de Minas Gerais. A nova edição, que ocorrerá entre os dias 16 e 25 de maio, promete surpreender com uma programação recheada de novidades e grandes nomes da música sertaneja. Luan Santana abrirá a maratona de shows, seguido por artistas renomados como Rio Negro e Solimões, Matheus e Kauan, Zé Neto e Cristiano, Gusttavo Lima, e muitos outros. Além dos shows, a Fenamilho 2025 trará feiras, mostras técnicas, leilões e oportunidades de investimento no setor agropecuário.

Os ingressos já estão disponíveis em lotes promocionais, e os fãs são incentivados a garantir o seu lugar nessa festa tão aguardada. Com atrações para todos os gostos e uma vasta programação técnica e cultural, a Fenamilho 2025 promete ser um sucesso, consolidando-se novamente como um dos maiores eventos do estado. Prepare-se para muita música, diversão e oportunidades no campo!

