FENACOM em Joinville conta com mais de 160 expositores no setor da construção civil

Joinville está sediando a FENACOM, uma das maiores feiras de negócios da construção civil em Santa Catarina. Com mais de 160 expositores, o evento promete apresentar inovações, produtos e serviços do setor. Isabela Corrêa traz detalhes ao vivo sobre as atrações e oportunidades que a feira oferece, além de entrevistas com profissionais do ramo, como Patrício Destro, diretor executivo da Acomac. A FENACOM é uma oportunidade única para quem deseja se atualizar e fazer negócios na área da construção civil.

