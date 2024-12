FEMINICÍDIOS EM GOIÁS CHEGAM A 56 SÓ ESTE ANO Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 03/12/2024 - 17h38 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h42 ) twitter

Matéria exibida no dia 02/12/2024

CINQUENTA E SEIS MULHERES JÁ FORAM VITIMAS DE FEMINICÍDIO, ESTE ANO EM GOIÁS. O ÚLTIMO CASO ACONTECEU EM RIO VERDE. UMA MULHER FOI ATACADA COM GOLPES DE FACA, PELO MARIDO, NO MEIO DA RUA. COM TANTA VIOLÊNCIA, UM GRUPO DE MULHERES PARTICIPOU, NESTE FIM DE SEMANA EM GOIÂNIA, DE UMA CAMINHADA PEDINDO UM BASTA.

