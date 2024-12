Feminicídios em alta: mulheres fazem passeata pedindo o fim da violência doméstica em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 04/12/2024 - 17h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h27 ) twitter

Denúncias de casos de violência contra a mulher no telefone 180 cresceram mais de 43% só no estado de São Paulo em 2024. No último final de semana, mais uma mulher foi vítima de um feminicídio em Franca, pouco antes de uma caminhada que reuniu centenas de pessoas na cidade, pedindo o fim da violência contra mulheres e meninas.

*Reportagem exibida em 03/12/2024.

