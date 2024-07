Feminicídio: mulher morta após ser agredida a pauladas pelo ex-marido é enterrada em Pitangueiras

Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Foi enterrado nesta terça (2) o corpo da mulher que morreu após ser vítima de feminicídio pelo ex-marido, há quase 2 meses, em Pitangueiras. Francine Alves Magalhães, de 31 anos, foi brutalmente agredida pelo ex-marido Edno Carlos Alves, dentro da própria casa do dia 16 de maio. Francine até tentou se defender, mas recebeu diversas pauladas do homem até ficar inconsciente. Edno foi preso três dias depois do crime e vai responder por feminicídio.

*Reportagem exibida em 03/07/2024.

