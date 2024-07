FELIZ ANIVERSARIO: JOSUÉ É UM FÃ ESPECIAL DA MANUELA QUEIROZ

Aclr |Do canal Record Goiás no YouTube

Matéria exibida no dia 02/07/2024

ONTEM FOI O ANIVERSÁRIO DO NOSSO TELESPECTADOR MIRIM, JOSUÉ. ELE COMPLETOU 6 ANOS. COMO VOCÊ PODE PERCEBER PELA FOTO, O TEMA DA FESTA FOI ESSA APRESENTADORA QUE VOS FALA. A MÃE DO JOSUÉ, A HELEN CRISTINA, DISSE QUE ELE FICOU MUITO EMOCIONADO COM A SURPRESA.

