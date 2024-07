Aclr |Do canal Top Chef Brasil no YouTube

Felipe Bronze dá dica de harmonização com whisky Old Parr

Se você não abre mão de uma bebida de qualidade e gosta de harmonizá-la com alimentos saborosos, essa dica vai te surpreender. Felipe Bronze indica Old Parr 12 anos, que é um whisky encorpado e frutado, e fácil de saborear. Com suas notas de baunilha, o Old Parr realça sabores de queijos mais adocicados. Que tal uma dose de Old Parr com um bolinho de queijo brie?

Aponte seu celular para o QR code do vídeo ou acesse br.thebar.com e veja mais receitas e saiba mais sobre o mundo do whisky.

Venda e consumo proibidos para menores de 18 anos. Aprecie com moderação.

(Oferecimento: The Bar)

