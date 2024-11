Feistock em São Bento do Sul: descontos de até 70% em móveis e decoração Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 07/11/2024 - 16h46 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h24 ) twitter

A cidade de São Bento do Sul recebe, a partir de hoje, mais uma edição da Feistock, a tradicional feira de móveis e decoração da região. Com milhares de itens disponíveis e descontos que podem chegar a até 70%, a feira se destaca como uma oportunidade imperdível para quem quer renovar a casa ou buscar peças de design especial a preços acessíveis. Além de promover o setor moveleiro, a Feistock atrai visitantes de várias partes do estado. Nossa repórter Andrielli Zambonin está no evento para conferir todas as novidades e compartilhar as melhores dicas de compras.

