07/11/2024 - 18h55 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h29 )

Matéria exibida no dia 06/11/2024

AINDA DÁ TEMPO DE LIMPAR O NOME ANTES DA BLACK FRIDAY E DO NATAL. UM FEIRÃO OFERECE ATÉ 99 POR CENTO DE DESCONTO PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PAGANDO AS CONTAS EM ATRASO NÃO FALTA DINHEIRO PARA OS PRESENTES DE FIM DE ANO. ASSUNTO DO QUADRO MERCADO EM MOVIMENTO.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.