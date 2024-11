Feirão em Florianópolis ajuda a montar currículos para concorrer a vagas temporárias Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 14/11/2024 - 11h31 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h22 ) twitter

Com mais de 450 mil vagas temporárias previstas até o fim do ano no Brasil, o feirão de empregos em Florianópolis oferece orientação gratuita para quem quer se destacar nesse processo. Acompanhamos o evento e conversamos com especialistas que ensinam como montar um currículo vencedor.

