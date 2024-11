Feirante suspeito de matar motorista de aplicativo em Uberlândia é preso em Goiás após 9 meses Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 12/11/2024 - 07h46 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h42 ) twitter

Após nove meses de investigações, a polícia prendeu o homem suspeito de matar um motorista de aplicativo na feira livre da Monsenhor Eduardo, em Uberlândia. O acusado, que trabalhava como feirante, foi encontrado em uma fazenda no estado de Goiás. A prisão ocorreu após um trabalho de monitoramento que contou com o apoio de autoridades locais, marcando o desfecho de uma busca extensa.

O crime, ocorrido durante uma briga de trânsito na movimentada feira, teve grande repercussão, especialmente por envolver um conflito aparentemente banal que terminou de maneira trágica. O motorista de aplicativo foi atingido fatalmente após uma discussão acalorada com o suspeito. A motivação, segundo relatos, teria sido desentendimentos relacionados ao trânsito na região, marcada por intensa movimentação aos finais de semana.

A prisão do suspeito traz um alívio para os familiares da vítima, que acompanharam de perto a investigação. Durante o período de busca, a família se manteve presente nas etapas do caso, cobrando celeridade e justiça. Agora, com o detido à disposição da Justiça, espera-se que o processo tenha um desfecho que traga maior esclarecimento e, possivelmente, um sentimento de justiça à família da vítima.

