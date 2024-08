Feira em São Paulo apresenta inovações da TV 3.0, que promete mais qualidade e interatividade Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 23/08/2024 - 20h18 (Atualizado em 24/08/2024 - 02h04 ) ‌



Uma feira realizada em São Paulo apresentou inovações da tecnologia conhecida como 'TV 3.0'. Essa novidade promete interatividade, qualidade de som aprimorada e resolução de até 8K. O sinal contará com áudio com até 22.2 canais. Os usuários poderão acessar a TV sem conexão à internet ao instalar um aparelho conversor. A implementação será gradual e está prevista para começar em 2025 no Brasil.

