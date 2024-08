Feira do Livro realiza ‘Conferência sobre Felicidade, Ética, Amizade e Liberdade’, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 09/08/2024 - 10h10 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h33 ) ‌



Estamos na reta final da 23ª edição da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Grandes nomes da literatura nacional participam do evento, que conta com a ‘Conferência sobre Felicidade, Ética, Amizade e Liberdade’, nesta quinta (8). A conferência é com os escritores Clóvis de Barros Filho e Ilan Brenman.

*Reportagem exibida em 08/08/2024.

