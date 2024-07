Feira do Livro do Pacaembu começa neste sábado (29) em São Paulo

Alto contraste

Começou neste sábado (29), em São Paulo, a Feira do Livro do Pacaembu. A exposição volta a ocupar a praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. Além da venda de livros, a feira terá escritores famosos e lançamento do livro autobiográfico de Martinho da Vila. O local também vai receber doações de livros para as bibliotecas escolares e comunitárias do Rio Grande do Sul. A feira vai até o dia 07 de julho e a entrada é gratuita.

