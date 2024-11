Feira Casa Pronta em Criciúma traz 200 expositores com novidades em casa e decoração Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/10/2024 - 10h51 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h19 ) twitter

A Feira Casa Pronta inicia nesta quarta-feira, 16 de outubro, em Criciúma, reunindo 200 expositores com as últimas novidades em construção, mobiliário e decoração. A repórter Rachel Schneider traz todas as informações ao vivo sobre o evento, que promete ser um ponto de encontro para quem busca transformar seus lares. Com uma variedade de produtos e tendências, a feira é uma ótima oportunidade para se inspirar e encontrar soluções para sua casa. Não perca as dicas e novidades apresentadas por Jaqueline Backes, organizadora do evento.

