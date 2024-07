Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

Feijuca do Bolasha: música, gastronomia e solidariedade em Joinville

‌



A+

A-

No último sábado, a cidade de Joinville foi animada pela deliciosa Feijuca do Bolasha, um evento que reuniu famílias ao som de música de qualidade e solidariedade. A iniciativa beneficiou o Hospital Infantil de Joinville com a doação de alimentos, proporcionando uma tarde de diversão e apoio à comunidade. Veja como foi mais uma edição deste evento tão especial!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.