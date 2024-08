Feijoada é a escolha número um do brasileiro durante o frio, diz pesquisa Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 09/08/2024 - 12h57 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h56 ) ‌



À medida que o inverno avança no Brasil, as temperaturas mais baixas trazem à tona a vontade de apreciar um dos pratos mais icônicos da gastronomia nacional: a feijoada. Seja na tradicional versão de quarta-feira ou no consagrado sábado, a feijoada continua sendo a escolha número um para enfrentar o frio. E para agradar a todos os paladares, há variações que vão da versão raiz à light e até vegana. No entanto, especialistas recomendam cautela com as calorias e o alto teor de gordura do prato.

