Federação Catarinense dos Municípios realiza cerimônia de posse da nova presidência
01/08/2024 - 11h58 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h52 )



Na noite desta quarta-feira (31), a Federação Catarinense dos Municípios realizou a cerimônia de posse do novo presidente. O evento marcou a transição de liderança e destacou as prioridades e metas da nova gestão para o próximo período. O repórter Paulo Cesar esteve presente e traz todos os detalhes sobre a cerimônia, incluindo discursos, novas diretrizes e a recepção do novo presidente pelos membros da federação. Acompanhe a cobertura completa e entenda as implicações dessa mudança para os municípios catarinenses.

