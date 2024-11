Fecomércio-RS: José Roberto Tadros recebe ordem do mérito comercial Aclr|Do canal Record RS no YouTube 13/11/2024 - 10h13 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h34 ) twitter

A Fecomércio-RS concedeu ordem do mérito comercial ao escritor e empresário José Roberto Tadros. A primeira edição da honraria reconhece a contribuição do presidente da Confederação Nacional do Comércio para o desenvolvimento do setor.

