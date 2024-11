Fechamento do túnel do Morro do Boi na BR-101 na noite de quinta-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 20/11/2024 - 12h46 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O túnel do Morro do Boi, localizado no trecho norte da BR-101, será fechado na noite de quinta-feira (21) para manutenção. Motoristas devem ficar atentos à mudança no tráfego e buscar alternativas de rotas. Saiba mais sobre os horários e os impactos do fechamento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.