Fé nos momentos difíceis | Cartas para Deus Aclr|Do canal Univer Vídeo no YouTube 21/10/2024 - 08h00 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oh, gente, nós até ficamos com dó do Tyler, né? Mas quem, na condição dele deixa de se preocupar consigo e se preocupa com quem está ao redor? 🥺

Se tem um momento em que ele nos dá uma lição é em ter fé e confiança, mesmo quando tudo parece piorar… ❤️

Acesse https://www.univervideo.com/ encontre um plano que faça sentido para você e sua família e aproveite mais de 10 mil horas de conteúdo para acrescentar em sua vida.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.