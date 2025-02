FAZENDO COMPRAS PARA OS PETS I ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 27/01/2025 - 20h00 (Atualizado em 28/01/2025 - 01h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oi, pessoal! Tudo bem? No vlog de hoje eu já comecei com um treino ao lado do Edu. E depois foi hora de cuidar da maquiagem e dos looks para a gravação do programa, que eu adoro fazer e sempre me divirto muito.

Como as aulas já estão chegando, eu aproveitei e fui às compras dos materiais escolares do Alezinho. Além de ir com o Edu escolher tudo o que nossos bichinhos amam para o dia a dia. Depois, claro, não podiam faltar os passeios com nossos cães usando as novas guias!

Vem conferir tudo e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum detalhe! Beijosss.

INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

‌



SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

‌



TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

#anahickmann #eduguedes #pets

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.