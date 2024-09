Fazendinha Camaru 2024: uma celebração da vida no campo | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/09/2024 - 13h33 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h54 ) ‌



A Fazendinha Camaru, um dos pilares da tradicional feira, retorna em sua 21ª edição para celebrar a vida no campo e conscientizar sobre a importância da preservação ambiental. A atração, que se tornou um clássico para as famílias uberlandenses, oferece uma experiência única para crianças e adultos, promovendo o contato com a natureza e o aprendizado sobre as atividades rurais.

Neste ano, a Fazendinha Camaru mantém a tradição de apresentar demonstrações de cultivo de algodão, milho e pastagem, proporcionando aos visitantes a oportunidade de entender o processo de produção de alimentos e fibras. Além disso, a exposição de animais encanta os pequenos e os grandes, com a presença de diversas espécies que fazem parte do universo rural. A Fazendinha Camaru é um espaço onde o conhecimento se une à diversão, oferecendo um dia repleto de atividades educativas e entretenimento para toda a família.

A Fazendinha Camaru é mais do que uma simples atração, é um compromisso com a educação ambiental e com a valorização do homem do campo. Ao visitar a Fazendinha, os visitantes têm a oportunidade de conhecer de perto as atividades que garantem a produção de alimentos e a preservação do meio ambiente. A feira se consolida como um espaço de aprendizado e lazer, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis.

