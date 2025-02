Fazendeiro é encontrado morto enterrado depois de desaparecer para acertar dívida em Minas Gerais Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 24/02/2025 - 19h02 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h37 ) twitter

Nicanor Guimarães da Cruz, de 53 anos, ficou dias desaparecido até ser encontrado morto em uma região de mata à beira de uma estrada em Belo Horizonte (MG). Segundo a família, ele disse recentemente que tinha uma dívida para acertar com um amigo referente a 16 cabeças de gado. No dia que desapareceu, Nicanor foi visto atendendo o celular enquanto estava em um bar, bastante agitado. Para a polícia, foi uma emboscada armada. Cansado de negociar, o então amigo do fazendeiro, teria decidido tirar a vida dele e enterrar. Esse rapaz misterioso já foi preso, mas, para a polícia, ele não agiu sozinho. Um comparsa do suspeito também é procurado.

