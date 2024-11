Fazenda da UFU é referência nacional em produção de rãs | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 15/10/2024 - 08h18 (Atualizado em 16/10/2024 - 02h02 ) twitter

A Fazenda Experimental do Glória, pertencente à Universidade Federal de Uberlândia (UFU), é referência nacional em ranicultura desde 1988. O local, situado às margens da BR-050, desenvolve um projeto que inclui todas as etapas do cultivo de rãs, desde a reprodução até a engorda. A criação é organizada em quatro fases: reprodução, girinário, estufa e engorda. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de criadores de rãs, com destaque para a produção no Centro-Oeste.

A carne de rã, considerada exótica e nobre, é conhecida por ser macia, saborosa e saudável, sendo apreciada por paladares refinados. Com alto valor nutritivo, cada 100 gramas contém cerca de 16 gramas de proteína e possui baixo teor calórico. A produção da fazenda da UFU abastece o mercado local, sendo servida em diversos restaurantes da cidade, onde o prato mais procurado é a rã empanada. Além da carne, a pele das rãs também tem aplicação medicinal, sendo utilizada no tratamento de queimaduras.

