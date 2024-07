Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Domingo foi dia de "Faxina Solidária" no bairro Humaitá e Vila Farrapos, que ficaram submersos por várias semanas. O mutirão foi organizado em parceria com as organizações não governamentais “Vakinha” e “Meu lar de volta”, com a participação de uma empresa de produtos de higiene e limpeza e o Grêmio. Mais de mil voluntários participaram.

