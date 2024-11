Favelas no RS: número de moradores em favelas aumentou em 40% Aclr|Do canal Record RS no YouTube 16/11/2024 - 10h03 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h21 ) twitter

Pelo último censo, o Brasil tem mais de 8% da população vivendo em favelas e aglomerados urbanos. E a definição, segundo os pesquisadores, são locais sem documentos de posse, com pouco ou nenhum serviço público como água ou esgoto e até mesmo construções que estão em áreas de risco. Segundo este levantamento, quase meio milhão de pessoas vive em favelas no Rio Grande do Sul. O Vítor Costa foi conferir de perto essa realidade.

