Favela S.A: produtos sustentáveis criados em comunidades de BH conquistam o mercado
16/10/2024 - 11h01 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h32 )

O episódio desta semana do especial Favela S.A. mostra como a sustentabilidade é o assunto da vez na moda e muda realidades na periferia de Belo Horizonte. Empreendedores de comunidades da capital mineira faturam com essa pegada verde. Além de produtos naturais, com origem comprovada, também fazem peças exclusivas a partir da reciclagem de materiais. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

