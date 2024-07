Fatalidade no Planalto Norte: jovem de 24 anos morre em atropelamento por trator

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Uma tragédia abalou o Planalto Norte, onde um homem de 24 anos, identificado como Marlon João Moranti, morreu após ser atropelado por um trator. O acidente chocante mobilizou a comunidade local e as autoridades, que agora investigam as circunstâncias do incidente. Edinei Wassoaski traz todas as informações sobre o caso, incluindo detalhes do acidente, depoimentos de testemunhas e as medidas tomadas pelas autoridades para prevenir futuros acidentes. Acompanhe a reportagem completa na Tribuna do Povo para entender melhor o que aconteceu e as repercussões deste trágico evento.

